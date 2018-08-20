Финский изобретатель отправился из Хельсинки в Таллин на плавучей сауне

Финский изобретатель и писатель Янне Кяпюлехто, известность которому принесла самая большая в мире ледяная карусель, создал плавучую сауну на солнечных батареях. Ранним утром 20 августа он вместе с друзьями отправился на ней из Хельсинки в Таллин.

Площадь самоходного плота — 4,1 на 5,4 м. В сауне могут разместиться до трех человек за один раз. На её крыше расположены солнечные панели, которые генерируют электричество для подвесного двигателя, навигационных, осветительных и звуковых приборов, холодильника и т. п. Всё же путешественники захватили и пару бензиновых двигателей, чтобы вовремя добраться до места назначения. Их цель — прибыть в Таллин до захода солнца.

«Чертовски опасно и захватывающе, – говорит Кяпюлехто. – Я попытаюсь пересечь Финский залив, потому что никто этого ещё не делал, это сложно и наверняка весело». Во время путешествия он со своими друзьями намерен расслабиться в лучших финских традициях: париться, готовить еду на гриле и купаться.