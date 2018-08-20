Подозреваемый сбежал от полиции со своим уголовным делом. Эффектный прыжок через забор попал на видео

Энергичное несогласие с полицейской методикой расследования выразил житель Ямало-Ненецкого автономного округа. Он схватил со стола следователя том своего уголовного дела и сиганул через забор.

Как сообщает 20 августа СКР, побег состоялся в городе Тарко-Сале. Местная полиция возбудила на местного жителя уголовное дело о краже, следователь пригласил его и адвоката на допрос и отлучился из кабинета.

«Подозреваемый схватил со стола уголовное дело, выпрыгнул в окно, добежал до забора», – уточняет следствие. Прыжок через бетонную стену запечатлела камера видеонаблюдения. Преодолевая препятствие, мужчина обронил часть листов, с остальными убежал. Погоня двух сотрудников успеха не принесла.

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Побег состоялся 17 июля, следует из релиза СКР. После поимки мужчина стал фигурантом еще одного дела – о воспрепятствовании расследованию (статья 294 УК). Он объяснил, что поступок совершил в знак протеста против полицейских, которые незаконно, по его мнению, сделали вывод о его причастности к краже.