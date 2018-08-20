Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин в июле на 9%

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили в июле 22 600 машин, что на 9% больше, чем результат июля 2017 года. Об этом говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-Спб», опубликованном 20 августа.

Увеличить показатели удалось, несмотря на коллективные отпуска, которые в этом году были больше, чем в предыдущем. «Toyota раньше уходила в отпуск на две недели в августе, теперь это произошло уже в конце июля, а срок каникул составил три недели. На такой же период растянул летнюю паузу и Nissan, хотя обычно завод ограничивался двухнедельным простоем», - отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Всего в январе – июле 2018 года предприятия выпустили 205 800 легковых автомобилей, что на 8% больше показателя за аналогичный период 2017 года. Но доля петербургского автопрома в общем объеме производства сократилась за год на 2,4% и составила 23,4%.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.