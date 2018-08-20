Внезапная проверка боеготовности началась в двух округах России. Она предваряет учения «Восток-2018»

Сразу в двух округах России — Центральном и Восточном — 20 августа начались военные учения. О старте внезапной проверки боеготовности на восточном стратегическом направлении заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

В учениях принимают участие воздушно-десантные войска, дальняя и военно-транспортная авиация. Проверка боеготовности продлится до 25 августа и будет предварять беспрецедентные, по словам Шойгу, учения «Восток-2018», в которых примут участие военные из Китая и Монголии.

Ранее внеплановая проверка и командно-штабные тренировки прошли на Северном флоте в Баренцевом море.