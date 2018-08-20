25 лет с "ДОХОДом"

фото А. Мелентьев/Марков Я. Г.

В августе 2018 года отмечает свое 25-летие "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ". Компания начинала как брокер на заре российского фондового рынка. Сегодня – это уважаемая в своей сфере компания с достойной репутацией в бизнес сообществе.

Сохраняя основную специализацию – брокерские услуги на фондовом рынке, Компания развивает управление активами, аналитику, корпоративное финансирование и др.

Приоритет Компании сейчас – сделать инвестиции привычным и доступным атрибутом стиля жизни, при этом позволяет каждому успешно развиваться в своей профессиональной области.

Яков Марков (ген. директор "ИК "ДОХОДЪ"): «Все годы нам помогали несколько факторов – наше видение ситуации и перспектив, развитие технологий, внимательный подход к приоритетам и взвешенный – к рискам, наши партнеры и наши сотрудники».

Компания гордится опытом, приобретенным за годы деятельности. Это и опыт прохождения кризисов 1998 и 2008 годов, и, напротив, умение объективно оценивать растущие тренды и не терять голову от успехов. "ДОХОДЪ" уважает развитие и перемены. К юбилейному году Компания подошла с новым фирменным стилем.

Компания внимательно относится к современным технологиям и возможностям их применения на фондовом рынке. Сохраняя индивидуальный подход к клиенту, переходит в сторону удаленного взаимодействия, используя соответствующие технологические решения. Клиентам должно быть удобно и просто открывать брокерский счет, совершать операции на бирже или передавать средства в доверительное управление.

"ДОХОДЪ" много лет занимается аналитикой и прогнозами рынка. Аналитическая служба Компании создает действительно интересный контент. А для инвесторов есть ряд сервисов, которые помогают узнавать рынок лучше – Дивиденды, Анализ акций, Обзор рынка облигаций, регулярные аналитические исследования.

Особую благодарность Компания выражает своему давнему партнеру – Управляющей компании «ДОХОДЪ», которая в 2018 году отмечает 15-летие. Вместе компании создают автоматизированную систему, которая позволяет формировать стратегии управления активами под потребности клиента. Потому что философия Компании, в частности, заключается в том, чтобы создавать продукт, который полностью подойдет клиенту.

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