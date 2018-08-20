На Замшиной труба не выдержала испытаний на прочность. Лужа ограничила движение по пешеходным переходам

Поток теплой воды залил проезжую часть в Калининском районе Петербурга 20 августа. О потопе на Замшиной улице рассказали горожане в социальных сетях около часа дня. По их словам, лужа ограничила переход по Замшиной от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы.

Как пояснили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Петербурга», во время испытаний сети на прочность дала течь труба диаметром 500 мм. Коммунальная авария случилась у третьего корпуса 33-го дома на Замшиной улице. Сейчас специалисты занимаются локализацией прорыва. Температура воды в трубе на время испытаний не превышает 40 градусов.