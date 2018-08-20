СМИ: Выборы в ДНР и ЛНР перенесли на неопределенный срок, чтобы не разжигать конфликт

Выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках переносятся с осени на неопределенный срок. Решение согласовано с Москвой, вскоре о нем объявят официально. Об этом 20 августа сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю, а также на три источника в руководстве ДНР и ЛНР.

«Проведение выборов целесообразно, когда они решают проблемы, а не создают», — заявил Алексей Чеснаков, директор приближенного к Кремлю Центра политической конъюнктуры.

В Москве опасаются, что выборы в ДНР и ЛНР в очередной раз нарушат минские договоренности, обострят конфликт на востоке Украины, приведут к новым санкциям для России. Также осенние выборы в самопровозглашенных республиках могут повлиять на продление закона об особом статусе Донбасса в украинской Раде.