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Авто
20.08.2018 12:59
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Саудовский инвестор Илона Маска начал переговоры с его конкурентом

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведет переговоры об инвестициях с компанией Lucid Motors Inc. Об этом сообщает Reuters 20 августа.

Переговоры между фондом и конкурентом Tesla Илона Маска проходят в обстановке секретности и, как считают неназванные источники Reuters, могут закончится ничем.

Этот же фонд обещал Илону Маску помощь в выкупе с биржи его компании Tesla. Для выкупа по разным оценкам Маску надо собрать от 60 до 72 миллиардов долларов, при этом предприниматель хочет привлечь широкий круг инвесторов вместо всего лишь нескольких крупных. Саудовский фонд имеет в своем распоряжении,  по оценкам Reuters, активов на 250 миллиардов долларов, но при этом уже вложился большими суммами в ряд технологических компаний.

Илон Маск 7 августа написал в Twitter, что «финансирование обеспечено». Впоследствии выяснилось, что фонд действительно вел переговоры с Маском, но неясно, давали ли саудиты твердые гарантии финансирования и о какой сумме шла речь.

Компания Lucid Motors была основана в 2007 году бывшим вице-президентом Tesla Бернардом Це (Bernard Tse) и бывшим управляющим Oracle Сэмом Венгом (Sam Weng). Финансировалась компания с помощью китайских инвесторов, среди который и крупнейший автопроизводитель Китая, государственная компания BIAC. Однако до сих пор Lucid Motors не удалось наладить серийный выпуск автомобилей, несмотря на то, что прототип под названием Lucid Air был представлен еще в 2016 году.

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