Курбан-байрам перекроет движение в Петербурге. Пробки ожидаются на Петроградской стороне

Проезд по центру Санкт-Петербурга будет ограничен с полуночи до 10 часов утра во вторник, 21 августа.

Из-за проведения «религиозного мероприятия городского масштаба» движение будет перекрыто по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской, а также по Крестьянскому и Конному переулкам. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Организацией праздника в этом году занимается «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России». Напомним, что в прошлом году почти 70 тысяч человек приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Петербурге. На богослужении у Соборной мечети собрались порядка 45 тысяч мусульман. В Москве на праздничных мероприятиях насчитали почти 200 тысяч человек.