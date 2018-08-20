Эксперты: За один поход в магазин петербуржцы стали тратить на 7% меньше, чем год назад

За один поход в магазин петербуржцы стали тратить на 7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в исследовании компании Romir «Индекс среднего чека», опубликованном 20 августа.

По оценке экспертов, в среднем житель Северной столицы в июле оставлял в кассе ретейлера 636 рублей. В среднем по СЗФО показатель составил 564 рубля, показав снижение к прошлому году на 7,4%.

Сокращение среднего чека в регионе стало самым заметным в стране. Сильнее сокращались траты только в ЮФО (на 7,6%, до 423 рублей) и ДФО ( на 7,5%, до 442 рублей). В целом по стране показатель снизился на 1,4%, до 496 рублей. Но в абсолютном значении он достиг минимальных показателей за два года. В Москве индекс среднего чека изменился незначительно – до 677 рублей (- 1,2%). Рост суммы среднего чека был отмечен только на Северном Кавказе, жители которого стали на 15% больше тратить на покупки.

Но, несмотря на то, что покупать жители Северной столицы стали меньше, ходить в магазины они стали чаще. По данным Петростата, оборот розницы в Петербурге в июле вырос на 0,3% к прошлому году.

Напомним, что тенденция к экономии у россиян фиксируется и другими рейтингами. Исследователи ранее зафиксировали уменьшение покупок продуктов и электроники. Кроме того, граждане России, согласно августовскому опросу, стали на 8% меньше тратить на одежду и на 3% – на обувь.