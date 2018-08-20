Аркадий Ротенберг подведет газ через реки к «Северному потоку – 2»

Строительный холдинг «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга стал генеральным подрядчиком сооружения более 300 км газопроводов в рамках проекта «Развитие газотранспортных мощностей Единой системы газоснабжения Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская», который обеспечит подачу газа в газопровод «Северный поток – 2».

Субподрядчиками проекта стали АО «Ленгазспецстрой», АО «Краснодаргазстрой», ООО «ССК «Газрегион», ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», ОАО «СУ № 2» и ООО «СПХ «Наука».

Как сообщили 20 августа в компании, по проекту будут проложены две нитки магистрального газопровода диаметром 1400 мм на участке км 538 – км 852,7 и 4 нитки диаметром 800 мм на участке км 852,7 – км 859,5 – от компрессорной станции «Славянская» до береговой линии.

Восемь переходов через речки Мертвицу и Лугу на участке км 852,7 – км 859,5 представляют особую сложность, так как будут сооружены методом наклонно-направленного бурения. Переходы через реки Волхов, Тигоду и Оредеж будут выполняться методом подводно-технических работ.

На строительстве газопровода трудятся около 1800 человек и около 800 единиц строительной техники. В настоящее время завершается расчистка трассы от леса, выполняется сварка трубы в нитку, разработка траншеи, укладка и засыпка трубопровода.

На прошлой неделе «Северный поток – 2» получил все необходимые разрешения от российских властей для начала строительства.