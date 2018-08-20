Глава Volvo призвал отменить пошлины на автомобили. В торговой войне компания оказалась «между трех огней»

Генеральный директор автопроизводителя Volvo Хакан Самуэльсон (Hakan Samuelsson) призвал полностью отменить таможенные пошлины на автомобили и таким образом положить конец глобальной торговой войне. Об этом 20 августа пишет Financial Times.

Глава Volvo заявил, что снятие торговых барьеров даст потребителям «более широкий выбор, лучшие автомобили и лучшее вложение денег», но кроме этого, приведет к новым рабочим местам, росту экономики и улучшению благосостояния.

— В торговых войнах нет победителей, есть только проигравшие, — заявил господин Самуэльсон на страницах Financial Times.

Volvo оказывается одной из наиболее уязвимых компаний в торговом конфликте между США, Китаем и Европой. Как известно, шведская компания ныне принадлежит китайской Geely и к тому же недавно открыла свой первый сборочный завод в США, в штате Южная Каролина. Таким образом Volvo оказалась как бы «между трех огней» сразу в «войне тарифов», затеянной администрацией Дональда Трампа и в которую оказали вовлечены как Старый Свет, так и Поднебесная.