Петростат: Оборот розничной торговли в Петербурге снова начал расти

Оборот розничной торговли в Петербурге снова начал расти. В июле петербуржцы потратили в магазинах 111,7 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах) на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Петростата.

Напомним, в июне 2018 года ретейлеры Северной столицы впервые за полтора года не смогли нарастить выручку: показатель остался на уровне прошлого года. Эту тенденцию эксперты объясняли отказом от крупных покупок во время чемпионата мира по футболу.

Всего по итогам семи месяцев оборот розницы составил 775 млрд рублей, что на 2,2% больше, чем за тот же период 2017 года.

При этом экономить на еде потребители стали сильнее: продажи продуктов питания в июле упали на 5,5%, до 36,4 млрд рублей. А вот продажи непродовольственных товаров, почти остановившие рост в июне, в июле увеличились на 3,4%, до 75,3 млрд рублей.