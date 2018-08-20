Хоккейный вратарь рассказал, как отказал Ротенбергу и вместо СКА уехал в НХЛ

Бывший вратарь челябинского «Трактора» Павел Францоуз рассказал, как вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг уговаривал его подписать контракт. Хоккеист отказался и перешел в клуб НХЛ – «Колорадо Эвеланш».

«В конце прошлого года я понял, что есть шанс поехать в Северную Америку, и если это делать, то сейчас. Это мой первый и последний шанс. Я знал, что если появится какой-нибудь конкретный вариант, то я на него соглашусь. В то же время мной очень интересовался СКА, было очень трудно принять решение. Многие советовали Санкт-Петербург, говорили о надёжности этого варианта. Предложение из Питера было отличным, я оценил его. Но я выбирал, скорее, сердцем и выбрал НХЛ», – цитирует 20 августа Францоузу чешское издание isport.cz.

По словам голкипера, в мае в Дании во время чемпионата мира по хоккею у него состоялся интересный разговор с вице-президентом СКА Романом Ротенбергом.

«Он сказал мне: «Мы нечасто сами просим хоккеиста прибыть к нам. Обычно сами игроки и их агенты звонят нам». Вероятно, этот влиятельный человек ещё реже слышит слово нет. Но я понял, что если будет интерес из Америки, я соглашусь. Сделка с «Колорадо» была отличной в том плане, что никто не обманывал меня сладкими речами. Мне честно сказали позицию, на которой меня видят», — сказал Францоуз в интервью isport.cz.

Напомним, минувшим летом СКА покинул основной вратарь Микко Коскинен. Финский голкипер также продолжил карьеру в НХЛ – в клубе «Эдмонтон Ойлерз». Петербургский клуб нашел замену в виде шведского голкипера Магнуса Хелльберга, в прошлом сезоне игравшего в китайском клубе «Куньлунь Ред Стар».

Ранее «Фонтанка» писала, что ХК СКА разгрузил зарплатную ведомость почти на 1 млрд рублей, расставшись с несколькими дорогостоящими игроками, в числе которых был и Коскинен. В то же время была опубликована финансовая отчетность СКА, по которой хоккейный клуб в 2017 году впервые за пять лет ушел в убыток. Армейцы объяснили это запуском многофункционального комплекса «Хоккейный город» и открытием собственной хоккейной школы.