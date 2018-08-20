Греция спустя 8 лет вернула себе финансовую независимость

Иностранные инвесторы, предоставившие Греции крупнейший пакет финансовой помощи в истории, больше не осуществляют внешнее управление страной.

«Благодаря беспрецедентной финансовой поддержке, предоставленной на очень выгодных условиях, Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов», – констатируется 20 августа в заявлении руководства Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Греческая экономика с 2010 года функционировала за счет средств стран Евросоюза и Международного валютного фонда. Программа помощи республике на Балканском полуострове потребовала 273,7 млрд евро, из которых почти 242 млрд было выделено из бюджета ЕС. Европейский стабилизационный механизм присоединился к спасению греческой экономики в последние три года. В общей сложности программа ESM предусматривала выделение 86 млрд евро, из которых 62 млрд пошли на рекапитализацию банков и стабилизацию ситуации. При этом около 24 млрд вообще не потребовались.

По словам главы Европейского фонда финансовой стабильности и управляющего директора Европейского механизма стабильности Клауса Реглинга, Греция воспользовалась финансовой помощью и смогла модернизировать экономику, показав устойчивый рост. «Стране необходимо продолжить реформы, чтобы стать современной европейской экономикой», – резюмировал Реглинг.