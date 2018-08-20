Финны заставили свой парламент рассмотреть инициативы о запрете микропластика и женского обрезания

Сразу несколько инициатив в Финляндии набрали 50 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы их рассмотрел парламент страны, сообщает 20 августа Yle.

Под инициативой о запрете импорта, продажи и изготовления косметической продукции, содержащей микропластик, за полгода подписались 58 тыс. человек. Необходимый минимум голосов был достигнут в последний день сбора подписей – 19 августа. Авторы инициативы указывают, что недостаточно давать рекомендации производителям и надо обязать их использовать альтернативу микропластику. В пример приводятся Швеция и Британия, которые уже ввели ограничения на законодательном уровне. ЕС тоже активно борется с пластиком. Например, в мае была предложена директива о запрете ватных палочек и одноразовой посуды.

Также накануне в Финляндии прошла и инициатива о принятии отдельного закона о запрете женского обрезания и отправки девочек на калечащие операции за границу. Проблема женского обрезания стала активно обсуждаться в западных странах после того, как в Европу хлынул поток мигрантов из мусульманских стран, где нанесение увечий женским половым органам является распространённой практикой. Министр по вопросам семьи и базовых услуг говорила о необходимости отдельного закона, криминализирующего эту "операцию", ещё год назад.