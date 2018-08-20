«Я вам взорву все к чертовой матери!» Композитора Михаила Орлова обвинили в ложном сообщении об акте терроризма

Скандалист и затворник Михаил Орлов, написавший шлягеры для Лолиты и Григория Лепса, в скором времени окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Сам музыкант считает обвинения абсурдом и идиотизмом.

Историю композитора 20 августа рассказала «Новая газета». Москвич Михаил Орлов вечером 28 июня был не в духе. Он узнал о проблемах со здоровьем и был в стрессе. Масла в огонь подлила стройка жилкомплекса и станции метро под окном. Духота, повышенное давление и сдавшие нервы сделали свое дело – Орлов поругался с полицией.

По словам музыканта, он позвонил в дежурную часть и попросил поспособствовать прекращению шума, потому что в такой обстановке музыку писать было невозможно. Никаких мер со стороны сотрудников правопорядка предпринято не было. Тогда Орлов не выдержал, позвонил еще раз. «Да я вам взорву все к чертовой матери!» – воскликнул он в сердцах. Фраза сработала, и полиция приехала почти моментально. Правда, не для остановки стройки, а затем, чтобы забрать «террориста» в отдел полиции «Левобережный».

В ближайшее время дело Орлова будет передано в суд. От адвоката он демонстративно отказался.