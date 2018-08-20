Смольный сносит гаражи возле «Невской ратуши». Ветераны и их наследники не смогли отстоять спорную собственность

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) приступил к сносу гаражей на пересечении Кирочной и Новгородской улиц. Как передает 20 августа корреспондент «Фонтанки», демонтаж начался около 10 утра. Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества снимают ворота строений, описывают и выносят вещи. Работа проходит в сопровождении сотрудников полиции, которые оцепили периметр гаражей.

Как пояснили в ККИ, гаражи принадлежат пайщикам потребительского гаражно-строительного кооператива «Коллективная автостоянка № 29 ЛенВо». «Строения размещены на участке без правоустанавливающих документов», – отметили в ведомстве. Владельцев попросили добровольно освободить территорию до 13 августа, но они отказались это сделать.

Конфликт межу «КАС № 29 ЛенВО» и городом длился несколько лет. Как сообщала «Фонтанка», владельцы строений — семьи военнослужащих и наследники ветеранов Великой Отечественной войны, которым еще в 1960 году Смольнинский райсовет выделил эту землю для гаражей в бессрочное пользование. Реорганизация структур Минобороны не позволила им вовремя подтвердить права на участок, который оказался в руках города. Осенью 2017 года комитет имущественных отношений решил определить статус земли через суд. В декабре арбитраж постановил, что владельцы сооружений должны освободить участок и заплатить несколько миллионов рублей штрафа за «неосновательное обогащение».

Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Минобороны России, привлеченное к делу третьим лицом, не смогло помочь ветеранам.

Председатель правления ПГСК «КАС № 29 ЛенВО» Борис Нечкин сообщил, что владельцы гаражей не препятствуют действиям ККИ и ЦПЭИГИ, однако намерены продолжать бороться за свое имущество. По его словам, кооператив направил обращение в Верховный суд об отмене решения нижестоящей инстанции. Параллельно в петербургский арбитраж направлены ходатайства о предоставлении участка в аренду кооперативу, а также о неисполнимости решения о сносе.