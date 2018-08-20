В Комарово умер 95-летний почетный гражданин Петербурга Михаил Бобров

В санатории поселка Комарово накануне скончался почетный гражданин Петербурга Михаил Бобров. Информацию о его кончине подтвердили 20 августа «Фонтанке» в аппарате петербургского Законодательного собрания.

«Ушел из жизни настоящий герой, защитник Ленинграда, выдающийся спортсмен, человек невероятного жизнелюбия, силы духа и душевной щедрости. Благодаря своим великим делам, поступкам и достижениям он еще при жизни стал легендой Северной столицы», – процитировали в пресс-службе слова соболезнования от спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

«Михаил Михайлович был искренним и очень обязательным человеком, верным долгу и чести. Мне не раз доводилось с ним общаться, и он всегда заряжал окружающих своим оптимизмом, доброжелательностью, мудростью и жизнелюбием. Он очень любил наш город и был настоящим ленинградцем-петербуржцем», – выразил свои соболезнования и губернатор Георгий Полтавченко.

По информации «Фонтанки», Михаил Бобров поправлял свое здоровье в санатории. Как утверждают наши собеседники, в последние годы состояние заслуженного тренера подорвала история с недвижимостью в Ленинградской области. Семья Боброва в 2016 году жаловалась в полицию на мошенническую, как им казалось, схему: владелец земли, на которой был построен дом Бобровых, воспользовался механизмом «дачной амнистии», приватизировав их недвижимость вместе с участком. Правоохранительные органы так и не смогли найти нарушения закона в действиях обидчика почетного петербуржца.