Петербургский фонд назвал ТОП-3 «вузов - поставщиков» будущих лидеров

Фонд «Будущие лидеры» в преддверии нового учебного года назвал список университетов, которые готовят перспективных студентов в Петербурге. Возглавил рейтинг Санкт-Петербургский государственный университет.

Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» бесплатно помогает студентам запустить собственные проекты. Чтобы попасть в образовательную программу, тысячи студентов различных вузов пробуют свои силы в конкурсном отборе.

Для выявления перспективных студентов эксперты в течение 8 месяцев собирают тысячи заявок, оценивают портфолио и мотивационные письма, проводят кейс-турниры и собеседования претендентов. Каждый этап показывает наличие одного из навыков: целеполагание, ораторское мастерство, умение работать в команде, креативность и лидерский потенциал. На каждый последующий уровень отбора переходят лишь 40% участников предыдущего состязания. Из прошедших до последнего этапа выбирается финальная десятка студентов, которые получают опытного наставника, доступ к мастер-классам и поддержку в запуске своего проекта.

По данным исследования, главным «поставщиком» будущих лидеров по итогам трех лет стал Петербургский государственный университет. Более 22% студентов, проявивших в Северной столице желание построить карьеру, обучаются в СПбГУ. Политехнический университет Петра Великого занял вторую позицию: 13% готовых запустить свои проекты — студенты Политеха. Замыкает тройку вузов Президентская академия (СЗИУ РАНХиГС), откуда поступили 11% заявок.

По версии Фонда пятерка лучших вузов Петербурга, готовящих будущих лидеров, выглядит так:

СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет);

Политех (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого);

СЗИУ РАНХиГС (Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации);

НИУ ВШЭ СПб (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге);

СПбГЭУ (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).