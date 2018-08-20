В Пентагоне разрабатывают свой анонимный мессенджер за 44 млн долларов

Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) объявило тендер на разработку анонимного мобильного мессенджера. Об этом 20 августа сообщает Russia Today.

По данным издания, на разработку выделены 44 млн долларов. Ей присвоено рабочее название «Надёжная анонимная связь для всех» (Resilient Anonymous Communication for Everyone, RACE).

«Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) ищет предложения по осуществлению инновационных исследований в области шифрования и обфускации сообщений с целью создания мобильной системы связи, которая будет обеспечивать анонимность, обладать устойчивостью перед атаками и всецело функционировать в пределах сетевой среды», — цитирует RT материалы тендера.

Все сообщения внутри приложения должны быть зашифрованы, также одним из основных требований к мессенджеру является его устойчивость к взломам — даже в том случае, если хакеры получат доступ к одному из узлов системы.

Приложение должно функционировать без Интернета — например, в рамках одной закрытой локальной сети. Мессенджер будет работать на операционной системе Android, разработка начнется в следующем году и должна завершиться к 2023 году.