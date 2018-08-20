Жаркое лето 2018-го. Дальше скучно не будет

Уходящее лето имеет все шансы войти в анналы метеорологической службы как одно из самых жарких и засушливых за всю историю наблюдений. И есть основания полагать, что и в последующие годы природа задаст нам жару. Впрочем, и зима может тоже быть полна сюрпризов.

Роман Пименов/Интерпресс

По словам заместителя генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елены Манаенковой, в 2018 году наблюдались как рекордно высокие температуры и сопутствующие им засухи, так и чрезвычайно обильные осадки. При этом во многих странах мира были установлены новые температурные рекорды.

Руководитель ВМО отмечает, что жара установилась не только в субтропиках, что можно ожидать, но даже на Севере Европы, за Полярным кругом, где температуры поднялись выше +30. Рекордная, небывалая жара и сушь привели к мощным пожарам и гибели урожая. На юге Европы температура в тени превышала 46 градусов. Экстремальные температуры в Сибири, в США и Канаде, в Китае и, что было ожидаемо, — в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Ученые всего мира бьются над решением важнейшей задачи, от которой зависит будущее нашей цивилизации в том виде, в котором мы ее сейчас наблюдаем, — как будет развиваться изменение климата и можем ли мы что-то сделать, чтобы не быть поглощенными глобальной катастрофой?

Шансы предсказателей

Одна из основных проблем — это сложность предсказания не только на несколько лет вперед, но даже на несколько месяцев. Иногда создается впечатление, что прогнозы напоминают гадание, только гадают сейчас не на кофейной гуще, а на суперкомпьютерах. Далеко не будем ходить — ограничимся регионом Северной Европы, включающим в себя и Европейскую часть России.

К примеру, в апреле 2018 года специалисты Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии предполагали, что жителей Латвии ждет скорее всего прохладное лето с обильными дождями, а вот надеяться на солнечную погоду не стоило. Данное предположение базировалось на европейских метеорологических данных и прогнозах. Однако сейчас уже ясно, что лето 2018 года в Латвии будет рекордным и по продолжительности, и по температурам.

Российские сайты, которые оперировали прогнозами на основе народных примет о погоде, предполагали также, что на северо-западе России лето будет умеренно влажным, при этом несколько теплее прохладного лета 2017 года. В августе ожидалось начало периода непредсказуемости, то есть приметы, описывающие этот месяц, начали противоречить друг другу. Однако лето оказалось весьма жарким, и во многом рекордным – положительные температурные аномалии в отдельные дни достигали +9…+12 градусов. Особенно удивили Мурманск и Кандалакша, где столбик термометра поднимался выше +30, ставя местные рекорды.

Надо отдать должное предсказанию главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, который 25 апреля высказал надежду на то, что лето 2018 года будет более солнечным, чем в предыдущие годы, и температура воздуха в Северной столице будет в среднем 20 градусов, а июль порадует петербуржцев теплом, что, в общем, и наблюдалось в реале.

Достаточно четкий прогноз сообщили украинские метеорологи, ожидавшие в июле – августе средние температуры у них в стране на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. Не было определенности с распределением осадков, ожидалось, что они будут выпадать по принципу «то густо, то пусто».

Однако винить метеорологов никак нельзя — вероятность точного прогноза погоды стремительно падает уже на третьи сутки, и затем плавно снижается после 10 суток к вероятности «орел-решка». А уж если говорить о сезонах, то тут не обойтись без климатических моделей, которые должны помочь понять, говоря образно, «условия игры»: мы играем в классические шашки, или уже в поддавки, или даже в «Чапаева».

В поисках правил

Можно верить автору этих строк или нет, но примите хотя бы как гипотезу, что ученые всего мира не связаны круговой порукой и не играют с миром в какую-то дьявольскую игру — на самом деле, как и в других областях жизни, они стремятся добиться успеха и признания, мечтают, чтобы их имена вошли в анналы мировой науки и культуры. Генералиссимусу Александру Суворову приписывается фраза – «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Применительно к ученым, плох тот исследователь, который не хочет стать новым Менделеевым или Эйнштейном.

Поэтому как только кто-то разрабатывает одну систему прогнозирования развития климата, тут же появляются конкуренты, которые предлагают свою. Так, например, этим летом сообщалось о результатах моделирования изменения климата группой исследователей французского Центра научных исследований и британского Саутгемптонского университета.

Эти исследователи обратили внимание на то, что климатические системы ведут себя хаотично, и совершенно незначительные изменения в каком-либо параметре в итоге провоцируют кардинальные перемены, это так называемый «эффект бабочки», который сформулировал в 1972 году метеоролог Филлип Мерилис – «если бабочка взмахнет крыльями в Бразилии, вызовет ли это торнадо в Техасе?».

Примечательно, что этот эффект ранее наиболее полно изучался в других дисциплинах, например в механике жидкостей. И вот франко-британская исследовательская группа решила применить этот математический метод к прогнозированию климатических процессов на сравнительно короткий период — до 2022 года. Именно на таком отрезке система дает наиболее надежные результаты.

Результаты оказались тревожными. В пользу «жаркой пятилетки» играет не только тренд глобального потепления из-за выброса парниковых газов, но и комплекс естественных причин. По словам Флориана Севеллека, французского соавтора этой модели, в ближайшие пять лет климат скорее всего будет теплее, чем прогнозировалось моделями долгосрочного развития глобального потепления.

Безрадостные перспективы

Интересные, но тревожные расчеты представили специалисты международного объединения World Weather Attribution (WWA), которые изучали связь глобальных процессов изменения климата и региональных проявлений. Они использовали записи наблюдений в Северных странах – Финляндии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

Выбор метеорологических записей в этих странах связан с обширными и подробными массивами данных — там детальные наблюдения за погодой велись уже более двухсот лет, и мало того — эти данные уже переведены в цифровую форму. Таким образом, результаты этих расчетов касаются в том числе территории, на которой стоит и Санкт-Петербург.

Данные были загружены в две модели – одна учитывала реалии, включая выбросы парниковых газов, сажи и т. д., а вторая — как бы без них. В итоге получилось, что частота волн аномальной жары без воздействия человеческих факторов была бы в пять раз реже, чем в реальности.

Таким образом, исследователи из разных стран, разрабатывающие различные методики и стремящиеся к признанию их заслуг, в итоге приходят к близким по своей сути выводам – проблема заключается в том, что природные катаклизмы будут не только приходить чаще — из-за смены характера процессов долгосрочные прогнозы станут практически невозможными.

Поэтому прогнозы на начало зимы 2018-2019 года в Санкт-Петербурге, которые обещают плавное вхождение в нее с температурами днем -2…-3 градуса, а ночью до -8 градусов и незначительными снегопадами, скорее всего, можно рассматривать как одну из вероятностей. С другой стороны, лучше готовиться и к неожиданным волнам холода, и к сильным снежным заносам. Но и возможно — проливным январским дождям. Скучно не будет — это точно.

А эксперт ВМО Майкл Спэрроу полагает, что даже если мир и начнет резко снижать выбросы парниковых газов (что пока совсем незаметно), существует вероятность того, что "...механизмы, компенсирующие эмиссии парниковых газов, такие как океаны и леса, которые поглощают СО2, перестанут работать и будут способствовать дальнейшему значительному потеплению", со всеми сопутствующими проблемами, о которых уже писала "Фонтанка".

Константин Ранкс, специально для "Фонтанки.ру"