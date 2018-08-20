ВЦИОМ: Большинство россиян верят в теорию заговора. Как правило, это пенсионеры или малообразованные люди

Две трети россиян (66%) считают, что в стране есть группа лиц, которая во что бы то ни стало стремится переписать историю, чтобы навредить России и преуменьшить ее величие. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 20 августа.

Среди тех, кто верит в историков-фальсификаторов, преобладают люди старшего поколения. Молодые люди от 18 до 24 лет не считают, что кто-то умышленно вредит стране, переписывая историю.

При этом 63% россиян верят в теорию заговора. Они убеждены, что где-то есть организация, целью которой является разрушение духовных ценностей путем пропаганды гомосексуализма и других нетрадиционных форм отношений. Опять же, этой точки зрения придерживаются люди предпенсионного возраста и граждане без диплома о высшем образовании.

Молодежь, напротив, считает, что в России нет пропаганды нетрадиционных отношений. А те, кто выступают в защиту прав гомосексуалистов, точно не хотят разрушить духовные ценности российского большинства.