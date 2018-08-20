Российская валюта снова падает на торгах. Курс доллара превысил 67 рублей

После укрепления в конце прошлой недели российская валюта опять опустилась по отношению к доллару.

На открытии торгов на Московской бирже сегодня, 20 августа, доллар прибавил около 20 копеек, окончательно закрепившись выше психологически важной отметки в 67 рублей. По данным на 11.15, за американскую валюту дают 67,10 руб. Евро, в свою очередь, сначала вырос на 5 копеек, однако потом рубль смог отыграться. Сейчас евро торгуется на уровне 76,59 рубля.

Цена нефти марки BRENT в начале новой недели поднялась до 72,10 доллара за баррель.

Напомним, что рубль начал ослабевать на финансовых рынках 8 августа на фоне новостей о введении новых антироссийских санкций. Однако в конце прошлой недели российская валюта укрепилась по отношению к евро и доллару.