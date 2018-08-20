Финны придумали очередное сумасшедшее соревнование - бег на лыжах по болоту в платьях и на каблуках

Список необычных финских состязаний пополнился ещё одним соревнованием. В глуши на севере Финляндии проходят лыжные гонки по болоту в платьях в цветочек и на каблуках – kukkamekkokorkokenkäsuohiihto.

На болоте Капустасуо, которое находится в 100 километрах от города Оулу, пара десятков человек приняла на днях участие в сумасшедшей забаве. Для некоторых участников, по их словам, это был способ уйти от будничной жизни, кому-то просто понравилось сочетание лыж и туфель.

Как пишет Yle, вдохновителем, организатором и ведущим стал местный скульптор, музыкант и художник Кари Тюккюляйнен. С помощью лыжных гонок он хотел показать величие финского сумасбродства, эротизма и сису – стойкости характера и готовности к преодолению трудностей.

Источник видео: Youtube.com (польз. Yle Areena)

Финляндия славится своими необычными соревнованиями. Среди них – болотный футбол, футбол в тапочках, ЧМ по перетаскиванию жён, метание мобильника, ЧМ по игре на воображаемой гитаре, забег на лошадях на палках, чемпионат по бегу задом наперёд, чемпионат по разговорам о погоде, чемпионат по пинанию стены.