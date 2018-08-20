Противостоять злу - а не оправдывать его

"Повышение пенсионного возраста, конечно, зло, но неизбежное" - один из любимых аргументов сторонников этого решения.

Так ли это? Давайте разберемся.

Первое. Цель предложенного властями повышения пенсионного возраста проста: сократить число получателей пенсий и расходы на эти цели.

Все по Жванецкому: "нас меньше должно быть". Чем меньше пенсионеров – тем меньше расходы на выплату пенсий. Чем больше людей не доживет до пенсии или проживет лишь несколько лет после наступления пенсионного возраста – тем больше денег государство положит себе в карман. И потому это – не действительно необходимая реформа пенсионной системы, а попросту говоря - грабеж населения.

Повышение пенсионного возраста – это деньги, недополученные гражданами за "отодвинутые" до выхода на пенсию годы. При трудностях с работой нередко бывает так, что пенсия стариков – единственный источник существования всей семьи. А для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию, это – огромное подспорье.

Повышение пенсионного возраста – это недополученные льготы по ЖКХ, транспорту, лекарствам. Это – отнятое время жизни, время отдыха – на которое люди имеют право, отработав положенный срок, и своими налогами оплатив будущую пенсию. Ведь пенсия – это не социальное пособие «от государства», это – плата за собственный прошлый труд, которую у них хотят отнять, отодвинув на 5-8 лет. А заодно еще и ухудшить положение семей с детьми: миллионы бабушек и дедушек будут вынуждены работать, вместо помощи детям в уходе за внуками.

Именно потому, что люди все это прекрасно понимают (как бы ни старались правительственные пропагандисты), они выступают категорически против повышения пенсионного возраста: по всем опросам, это 85-90% населения. Они понимают, что их обманывают и грабят.

Второе. Причина низких пенсий – не большое число пенсионеров, а малые средства, направляемые на эти цели. В России 8% ВВП идет на эти цели, в Европе – от 12 до 15%. В Австрия – 12 %. Польша, Португалия и Франция – 14%, Италия – 16%, при этом у них нет ни нефти, ни газа. Неужели богатства России не позволяют обеспечить людям в нашей стране достойные пенсии? Конечно, позволяют. Просто средства от продажи этих богатств расходуются на другие цели.

Третье. Нет никакой "неизбежности зла", с которой предлагается смириться, как нет и никакой катастрофы с бюджетом Пенсионного фонда России.

В 2018 году только официальный профицит (превышение доходов над расходами) федерального бюджета прогнозируется Минфином на уровне одного триллиона рублей. А реальный профицит (если добавить к этому то, что копится Минфином в соответствии с так называемым "бюджетным правилом", но не учитывается в доходах бюджета) куда больше 3 триллионов рублей, поступающих сейчас в бюджет ПФР из федерального бюджета в виде дотаций. При этом повышение пенсий 40 миллионам пенсионеров (официальное число получателей пенсий, указанное в финансовом отчете ПФР) на 1000 рублей в месяц, – которым власти обещают компенсировать повышение пенсионного возраста, – требует всего 480 миллиардов рублей в год. Ну, и где же якобы "неизбежность" повышения пенсионного возраста? Повысить пенсии – в рамках уже имеющихся в бюджете денег, – можно и без этого.

И это далеко не все резервы, которые можно использовать для того, чтобы повысить пенсии, не повышая пенсионный возраст. Откуда взять деньги? Прекратить участие в украинских и сирийских военных действиях. Сократить очевидно завышенные расходы на оборону (2,8 триллиона рублей в 2018 году – из общего объема бюджета в 15 триллионов рублей, – это бюджет воюющей страны, при том, что на Россию никто не нападает и не собирается). Прекратить поддерживать олигархов, подпавших под санкции, в том числе налоговыми льготами. Прекратить отдавать доходы от продажи природных ресурсов и прибыли госкомпаний узкой группе лиц, получающих в день больше, чем пенсионер за десять лет.

Четвертое. Сторонники повышения пенсионного возраста любят говорить о "старении населения", сокращении отношения числа работающих к числу пенсионеров, которое вот-вот станет критически низким, и невозможности в этих условиях и дальше выплачивать пенсии в нынешнем размере.

Однако, с учетом пенсионеров, которые продолжают работать (и тем самым своими взносами в Пенсионный фонд , – при тарифе в 22% от фонда зарплаты, – примерно наполовину финансируют свои пенсии), на одного «полного», т. е. неработающего, пенсионера в России приходится почти 3,8 работающих гражданина. Более того: с 2001 по 2016 годы число пенсионеров в России выросло на 4,3 млн. человек, а количество работающих пенсионеров — на 9,2 млн. человек. Иначе говоря, рост числа пенсионеров в стране не сократил число работающих, а увеличил его почти на 5 млн. человек. Таким образом, ситуация отнюдь не выглядит критической!

Ряд стран мира действительно повышает пенсионный возраст. Но если говорить о странах развитых и демократических (оставим в стороне Белоруссию, Казахстан и Молдову – они не лучший пример), то они повышают пенсионный возраст медленно и постепенно, а главное – совсем в других стартовых условиях.

В Финляндии, где сейчас поэтапно (на три месяца каждый год) повышают пенсионный возраст, средняя пенсия – более 100 тысяч рублей (в пересчете), а продолжительность жизни – 81 год. В Германии повышение пенсионного возраста на 4 года, с 63 до 67 лет для мужчин, было растянуто почти на четверть века. Средняя пенсия в стране – около 60 тысяч рублей, средняя продолжительность жизни – тоже 81 год. В Норвегии с ее пенсионным возрастом в 67 лет средняя пенсия – почти 100 тысяч рублей, и тот же 81 год продолжительности жизни.

Российские показатели – 13.5 тысяч рублей и 73 года. Разница не требует комментариев. Причем, мужчины в России живут лишь до 67 лет: иначе говоря, им будет полагаться лишь два года «дожития» после выхода на пенсию...

Пятое. Возможно ли повышение пенсионного возраста в России? Да. Но только после того, как будут выполнены простые и понятные условия. После того, как будет обеспечена (в том числе, и пожилым людям) качественная медицина и социальная защита. После того, как принципиально изменится отношение работодателей к людям старшего возраста (сегодня уже после 45 лет непросто найти работу, а не то что после 55-60). После того, как увеличатся продолжительность и уровень жизни. Вот тогда об этом можно будет говорить – и то как об одном из многих элементов пенсионной реформы, которая должна повысить уровень пенсий.

Утверждать же, как это нередко встречается, что без повышения пенсионного возраста невозможно успешное экономическое развитие, решение проблем образования и здравоохранения – значит, путать местами лошадь и телегу.

Все ровно наоборот: экономический рост, сокращение ненужных бюджетных расходов и направление их на создание эффективной системы здравоохранения и социальной защиты, доступной каждому независимо от возраста и материального положения – вот что должно предшествовать повышению пенсионного возраста.

Но властям, конечно, куда удобнее повысить пенсионный возраст – выбрав самое простое и легкое решение.

Именно такие решения, замечу, чаще всего оказываются неверными.

А в данном случае – еще и безнравственными.

Со злом не следует мириться и не стоит его оправдывать, называя "неизбежным".

Злу надо противостоять.