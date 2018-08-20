За добрые дела россиян наградят «Премией МИРа»

Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит конкурс на соискание «Премии МИРа», которая вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества.

Конкурс проводится в седьмой раз. За все годы его проведения премией были отмечены люди со всей России, которые на личном примере смогли доказать, что дружба, любовь и справедливость держится на доброте, заботе и сопереживании. Главной целью мероприятия, как говорят организаторы, является поощрение современных героев среди жителей России.

Список номинаций достаточно обширен: «Добрые новости», «Постоянное движение вперед», «Добрый коллектив» и многие другие. На конкурс может заявиться, как один человек, так и целая команда. Заявки на участие принимаются по 12 сентября. Каждый желающий в возрасте от 14 лет может подать запрос на сайте премиямира.мы-мир.рф .

Из всех присланных заявок экспертная комиссия, в состав которой войдут представители искусства, спорта, культуры и известные общественные деятельности, выберет вначале финалистов, а затем и лауреатов конкурса. Подведение итогов состоится в конце ноября на торжественной церемонии вручения «Премии МИРа» – 2018.

В этом году для гостей мероприятия будет проходить фестиваль благотворительных возможностей «Друг другу», призванный объединить людей, чья активная жизненная позиция говорит об идеях добра и мира. На территории фестиваля развернется благотворительная ярмарка, где представители различных организаций смогут представить свои проекты, а также пройдут семинары от представителей НКО и различные мастер-классы.