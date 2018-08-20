Дзюба поддержал травмированного Нобоа: Дорогой мой эквадорский пингвинёнок, верю, что ты пройдешь это испытание

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба поддержал полузащитника Кристиана Нобоа, получившего серьезную травму в матче с «Уралом» 19 августа. По предварительным данным, Нобоа порвал крестообразные связки, что может означать пропуск от 6 до 9 месяцев.

«Дорогой мой Эквадорский Пингвинёнок!!! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения!!! Мы тебя ждём и уже скучаем!!! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание!!! Ты топ!!! Мы с тобой», – написал Дзюба в своем инстаграме (орфография и пунктуация автора).

Если диагноз подтвердится, Нобоа станет третьим футболистом «Зенита» за последние полгода, получившим столь серьезную травму. В марте также порвали крестообразные связки нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана. Оба не играют до сих пор.