На строительство инфраструктурных объектов до 2024 года потратят почти 7 триллионов рублей

На финансирование строительства инфраструктурных объектов в России будет потрачено 6,8 триллиона рублей. Проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры за подписью главы Минэкономразвития Максима Орешкина направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом 20 августа пишет РБК.

В проект, который разработан в рамках выполнения «майских указов», вошли 690 объектов транспортной инфраструктуры. Свои пожелания внесли как федеральные ведомства, так и власти 31 региона. Отбор объектов Минэкономразвития проводило «исходя из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в нем проектов».

В план попали 296 проектов автомобильной инфраструктуры (строительство и реконструкция федеральных трасс, дорог и мостов), 155 проектов авиационного транспорта (реконструкция и строительство небольших региональных аэропортов), 104 железнодорожных проекта, 98 проектов морской инфраструктуры, 38 проектов развития внутреннего водного транспорта.

В списке железнодорожных проектов: высокоскоростные магистрали Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск, скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы. Представлены проекты строительства мостов через Волгу (в Нижнем Новгороде), через Обь (в Новосибирске), через Лену (в Якутске). Также в план включили проект строительства и реконструкции дороги А-147 Джугба — Сочи, который Минтранс ранее оценил в 1,6 трлн рублей.

Из федерального бюджета планируется выделить меньше половины средств – 3,1 трлн рублей. Финансированию должны помочь частные средства, которые будут привлечены с помощью механизма государственно-частного партнерства, и долгосрочная инвестпрограмма РЖД. Не исключено и участие региональных бюджетов, сказал собеседник РБК в Минэкономразвития.