Петербург ждут дожди и три летних дня

Синоптики в Санкт-Петербурге предсказывают теплую погоду в начале и конце недели, а также периодические осадки.

Начало новой недели в Северной столице выдастся по-настоящему теплым и без осадков. Столбик термометра днем в понедельник, 20 августа, может подняться до 23 градусов Цельсия. Об этом сообщается в прогнозе регионального УГМС.

Во вторник погода поменяется: петербуржцам и гостям города стоит готовиться к сильным дождям, грозам и похолоданию до 13 градусов. Однако уже к среде ситуация нормализуется, синоптики прогнозируют 16 градусов тепла и никаких осадков. Конец недели запомнится по-летнему теплой погодой, а столбик термометра поднимется выше 20 градусов Цельсия. В выходные же в Петербург опять придут дожди.