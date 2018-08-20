Полузащитник «Зенита» Нобоа может пропустить более шести месяцев. Травму он получил в матче с «Уралом»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа может пропустить более полугода из-за травмы, полученной в матче с «Уралом» (4:1) в минувшее воскресенье, 19 августа. Как сообщает «Матч ТВ» 20 августа, с высокой долей вероятности эквадорский хавбек, пойдя в жесткий отбор, порвал крестообразные связки.

Разрыв крестообразных связок (расположены в коленных суставах) – одно из тяжелейших повреждений в спорте. В «Зените» два футболиста получили такие травмы еще в марте по ходу прошлого сезона, но до сих пор продолжают восстанавливаться. Это Александр Кокорин и Эмануэль Маммана. Как правило, восстановление занимает от 6 до 9 месяцев.

Ранее главный тренер Сергей Семак, комментируя травму Нобоа, заявил, что, судя по симптоматике, футболист выбыл на долгий срок.

«Для нас это огромная потеря, ведь он – один из ключевых игроков, который смотрится здорово. Для меня его травма стала плохой новостью», – подчеркнул Семак на пресс-конференции после матча с «Уралом».

Кристиан Нобоа летом вернулся в «Зенит» из аренды и сразу же стал игроком основного состава. В новом сезоне он выходил на поле в пяти из шести официальных матчей (четыре – в РПЛ и два – в Лиге Европы), пропустив лишь выездную встречу с минским «Динамо», в которой сине-бело-голубые потерпели пока единственное поражение в сезоне 0:4.