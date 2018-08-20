Банку Ротенбергов помогут справиться с санкциями. Его допустят до работы со спецсчетами участников госзакупок

СМП-банк, подконтрольный Аркадию и Борису Ротенбергам, допускают до работы со спецсчетами участников госзакупок. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 20 августа на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к документу утверждается, что он «разработан в целях оказания государственной поддержки банков, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 года действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами». Отметим, в первоначальном списке банков для работы со спецсчетами было 18 финансовых организаций, которые соответствовали требованиям к капиталу и рейтингу. После расширения списка в нем оказались все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015-го. При этом участники рынка заявили «Ведомостям», что право на ведение спецсчетов участников госзакупок ранее не воспринималось как мера поддержки.