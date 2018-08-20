В Испании мужчина напал на полицейский участок с криками «Аллаху Акбар»

Мужчина с холодным оружием попытался напасть на отдел полиции в Испании 20 августа. Инцидент произошел ранним утром в городе Корнелья-де-Льобрегат провинции Барселона.

«Агрессор был ликвидирован выстрелом», – говорится в заявлении каталонской полиции. Никто из сотрудников не пострадал.

Мотивы нападавшего еще предстоит выяснить следствию. Как сообщает BBC, во время нападения он кричал «Аллаху Акбар!».

По данным испанского информационного агентства, злоумышленник был родом из Алжира и проживал в Испании. Ему было 29 лет.

Нападение на полицейский участок в Барселоне произошло через три дня после годовщины теракта 2017 года, когда неизвестные на микроавтобусе въехали в толпу на улице Рамбла в каталонской столице. В результате нападения 13 человек погибли, а около 100 получили ранения.