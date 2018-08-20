Жителя Петербурга судят за репост шутки о «ватниках» и анекдот о выборах. Неверие в перемены сочли экстремизмом

В Петербурге начинается судебный процесс над пользователем «ВКонтакте» Эдуардом Никитиным. Его обвинили в экстремизме за сетевые шутки о выборах и «ватниках».

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Максим Камакин, 20 августа Невский суд начнет рассматривать дело Никитина, который, по версии обвинения, разжег ненависть двумя шутливыми репостами в 2015 году. В основу дела положены политический анекдот о неверии в перемены после выборов и графическая шутка о холодных «ватниках».

Экстремизм в репостах искали и нашли эксперты Резеда Салахутдинова с высшим образованием по специальности «научный коммунизм» и эксперты отдела криминалистического сопровождения ГСУ СК Петербурга Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева.

Дело в отношении Никитина возбуждено по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».