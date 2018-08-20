Падение на стадионе и удар током на высоте. В Петербурге два человека получили тяжелые травмы

Два человека упали с высоты в разных районах Петербурга в минувшее воскресенье, 19 августа. Оба получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», около часа дня предположительно со строительных конструкций на стадионе «Санкт-Петербург Арена» упал 31-летний уроженец Донецка. Падение произошло с шестиметровой высоты. По данным нашего издания, он получил закрытый перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Скорую помощь мужчина вызвал себе сам, находясь уже на довольно приличном расстоянии от стадиона – на Замшиной улице.

Кировчанин 36 лет упал с высоты 15 метров в районе Невского судостроительного завода в поселке Понтонный. По информации «Фонтанки», мужчину скорее всего ударило током во время монтажных работ. Пострадавший был госпитализирован в НИИ им. Джанелидзе с черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами и многочисленными переломами.

На прошлой неделе несколько рабочих получили тяжелые травмы из-за обрушения строительных лесов на Гражданской улице в Адмиралтейском районе Петербурга. Один из них скончался в реанимации. После происшествия Фонд капремонта решил проверить все леса на прочность.