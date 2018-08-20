Раненная «психанувшим» детективом женщина умерла в больнице. Он продолжает находиться под домашним арестом

В Петербурге от огнестрельного ранения в голову скончалась невеста частного детектива. Глава агентства «Статус» Андрей Костенко, по версии следствия, пулей из травматического пистолета разрешил бытовую ссору.

Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, в третьей горбольнице врачи зафиксировали смерть пациентки Ирины Семаковой, доставленной из квартиры на Туристской улице с тяжелым повреждением мозга и застрявшей в правой височной области пулей.

Женщина была госпитализирована утром 10 августа после того, как, по мнению следствия, детектив Андрей Костенко в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из травматического пистолета.

Костенко и Семакова собирались пожениться, рассказали «Фонтанке» коллеги детектива, возглавляющего агентство «Статус». В утро стрельбы пара повздорила, и Костенко якобы применил травматический пистолет, просто «психанув».

Уголовное дело возбуждалось по статье «Покушение на убийство», его с высокой вероятностью переквалифицируют.

Сегодня потерпевшей исполнилось бы 33 года. Она приехала из Молдовы, получила вид на жительство.

Андрей Костенко ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Дела по хулиганству, краже и превышению полномочий частным детективом прекращались. После стрельбы на Туристской он находится под домашним арестом.