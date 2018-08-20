В Твери из-за короткого замыкания загорелся торговый центр

Пожар в торговом центре в Твери произошел утром 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Инцидент произошел на улице Можайского. «Предварительная причина — это короткое замыкание электропроводки. Общая площадь торгового центра — 1500 кв. м, горело на площади 250 кв. м», — пояснили в пресс-службе.



В ведомстве отметили, что возгорание произошло на пустующей территории, ранее там был магазин «Тележка».



«Сеть магазинов обанкротилась. Сейчас эти помещения являются не эксплуатируемыми. Ни погибших, ни пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

