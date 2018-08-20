В Петербурге задержали коллекционера оружия времен ВОВ. Нашли и стикеры со свастикой

Очередного коллекционера оружия времен Великой Отечественной войны задержали в Адмиралтейском районе Петербурга в минувший четверг.

Петербургские силовики навестили 16 августа мужчину 27 лет, который, по их информации, имел отношение к незаконному обороту оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как стало известно «Фонтанке», обыск прошел в принадлежащем ему заводском помещении на Курляндской. В результате были изъяты винтовки Мосина, автоматы MP-40, части винтовок Мосина, пулеметов «Максим» и «Стен», карабинов «Маузер», пистолета Шпагина, ТТ, а также оптические прицелы и патроны. Среди оружия и частей к нему полицейские нашли 13 стикеров с изображением свастики и другой символики нацистской Германии.

Оружие направили на экспертизу. Проводится проверка.