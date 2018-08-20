В России подняли минимальные цены на водку любой крепости

В России вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной стоимости водки любой крепости до уровня 40-градусной водки. Цена составит 205 рублей за 0,5 литра.

Теперь минимальная розничная цена водки (МРЦ) крепостью от 37 до 38 градусов поднимается на 9 рублей, крепостью от 38 до 39 градусов — на 4 рубля.​ МРЦ более крепкой водки останется неизменным.

Кроме того, приказ Минфина устанавливает минимальную отпускную цену на всю водку для производителей в размере 173 рубля за 0,5 литра, оптовую — в размере 178 рублей.

Минимальная розничная цена на водку была установлена на уровне 205 рублей.

В Минфине повышение минимальной цены РБК объяснили повышением акциза, ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат, куда входят стоимость аренды, зарплаты административного персонала, стоимость рекламных акций и проч​.

С 1 января 2017 года акциз на водку и другой крепкий алкоголь был повышен с 500 до 523 руб. за 1 л безводного спирта. В 2018 году повышения МРЦ не будет, сообщали ранее в Минфине.