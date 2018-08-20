В Мурманске горели склады Северного флота

В Мурманске на одном из складов Северного флота произошел пожар, в результате которого никто не пострадал. Об этом 20 августа сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.



«Возгорание возникшее в воскресенье вечером на одной из складских территорий Северного флота в Мурманске ликвидировано», — говорится в сообщении.



Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Он отметил, что возгорание произошло на причале в Мурманске, где расположены склады Северного флота со списанным имуществом.



В МЧС России по Мурманской области сообщили, что в тушении пожара приняли участие 38 человек личного состава и 12 единиц техники. Специалисты устанавливают причины возгорания.

