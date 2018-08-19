Дзюба: Когда стадион скандирует мое имя, я как будто улетаю куда-то

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга. Сине-бело-голубые 19 августа выиграли на арене «Санкт-Петербург» со счетом 4:1 при том, что пропустили первыми.

«Маленький куражик после матча с минским «Динамо» (8:1) остался, конечно. Такие матчи важны для психологии команды. Несмотря на то, что пропустили, я считаю, матч начали хорошо. «Урал» – атакующая команда, которая хорошо играет впереди, поэтому игра получилась на встречных курсах. Хотя при счете 2:1 нас простили, соперник мог забивать. В целом считаю, что победили заслуженно. Может, слишком крупно. Потрясающий матч провел Себастьян, просто браво. Однако победу омрачила травма Нобоа. Как по мне, это наш ключевой игрок», – заявил Дзюба.

По словам футболиста, когда зрители стали скандировать его имя после гола, он испытал «необъяснимые эмоции».

«Я как будто улетаю куда-то! Опять же Дриусси отдал просто потрясающую передачу, а мне осталось просто попасть в ворота. Хотел бы также поблагодарить болельщиков: мы играем ради них, сегодня были потрясающие эмоции. Без болельщиков все это — уже не совсем футбол», – подчеркнул Дзюба.

В пяти матчах «Зенита» в новом сезоне на счету нападающего пять голов: два мяча он забил в чемпионате России и три – в Лиге Европы.

Напомним, на прошедшем в России чемпионате мира по футболу Артем Дзюба стал одним из самых ярких игроков российской сборной. На счету форварда 3 гола — второй результат команды после Дениса Черышева (4 гола). По словам самого Дзюбы, после ЧМ-2018 он мог перейти в один из английских клубов, но его подвел агент. Оставшись в России, Дзюба теперь буквально сводит с ума людей: мужчины рыдают при виде него и просят снять шорты.