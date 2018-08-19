Семак о травме полузащитника «Зенита»: Высока вероятность, что Нобоа выбыл надолго

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после победного матча с «Уралом» (4:1) прокомментировал травму полузащитника Кристиана Нобоа. На 56-й минуте игры футболист неудачно пошел в отбор и повредил ногу. Поле он сумел покинуть только на носилках. Матч Нобоа продолжить не смог и был заменен.

«Вероятность того, что Нобоа выбыл на длительный срок, очень высока. По симптоматике, по внутренним ощущениям все очень нехорошо. Надеюсь, что это не очень серьезная травма. Для нас это огромная потеря, ведь он – один из ключевых игроков, который смотрится здорово. Для меня его травма стала плохой новостью», – заявил Семак.

Кристиан Нобоа летом вернулся в «Зенит» из аренды и сразу же стал игроком основного состава. В новом сезоне он выходил на поле в пяти из шести официальных матчей (четыре – в РПЛ и два – в Лиге Европы), пропустив лишь выездную встречу с минским «Динамо», в которой сине-бело-голубые потерпели пока единственное поражение в сезоне 0:4.