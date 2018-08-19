«Зенит» не остановился после Минска. Теперь смят «Урал»

«Зенит» пропустил первым, но не заметил этого, и выдал очередной красивый матч с градом голов. Впечатление от победы смазала травма Кристиана Нобоа. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о четвертой победе петербуржцев подряд в Российской премьер-лиге.

Весь антураж вокруг матча «Зенит» – «Урал» был выстроен маркетинговым отделом петербургского клуба вокруг эпичных 8:1, произошедших двумя днями ранее. В лавках с атрибутикой продавались, специально выпущенные по этому случаю футболки с победным счетом матча с минским «Динамо», хештэгом #ЗенитЭтоЗначитНеСдаваться на спине, фотографией Дзюбы и датой легендарного матча на груди. Новый мерч пользовался большим успехом. Также была оборудована новая фотозона с гигантским изображением победного счета, где каждый мог встать вместо единицы и сделать снимок на память. На одном из баннеров на фанатском вираже написали: «Парни respect».

«Болельщики, давайте поздравим нашу команду, с яркой победой над минским «Динамо»!», – сказал диктор арены «Санкт-Петербург» за несколько секунд до стартового свистка.

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак несмотря на трудный и долгий предыдущий матч поменял в стартовом составе всего трех игроков: Александра Анюкова заменил Игорь Смольников, Далера Кузяева – Роберт Мак, а Эрнани – Себастьян Дриусси.

Громче всех на представлении состава болельщики приветствовали новую суперзвезду российского футбола Артема Дзюбу. Досталось любви и главному творцу последних успехов «Зенита» – Сергею Семаку.

Некоторые эксперты высказывали перед матчем мысль, что эйфория и эмоциональное опустошение после игры с минчанами могут плохо сказаться на сине-бело-голубых. Тем более, что в прошлом сезоне «Зенит» оба матча с «Уралом» получились очень непростыми: ничья 1:1 на выезде и победа с минимальным отрывом 2:1 дома.

«Зенит» начал неплохо. Дзюба дважды мог отличиться уже к третьей минуте, но ему никак не удавалось зацепиться за мяч после подач партнеров в штрафную. И вдруг первая же атака «Урала» закончилась пропущенным голом. Вся защита петербуржцев растерялась, когда соперник сумел так легко войти в их штрафную зону: Юрий Бавин успел без помехи принять мяч, обработать и ударить прямо в цель, пока вокруг него падали зенитовцы. Тут же чуть было не пропустили второй. Андрей Лунев выдал пас прямо на екатеринбургского нападающего Владимира Ильина и тот лишь чудом не попал в створ.

Исправиться «Зениту» удалось также быстро, буквально в течение пяти минут. Сначала после штрафного головой забил Себастьян Дриусси. Следом после впечатляющего прыжка мяч в ворота отправил Александр Ерохин, но снаряд, видимо, на всякий случай чуть подправил Дриусси и второй гол также записали на аргентинца. Уральцы не отчаивались и также несколько раз опасно пробили по воротам, но неточно.

Под конец второго тайма болельщики нараспев стали скандировать имя Сергея Семака. Знатоки говорят, что в последний раз такой чести удостаивался Лучано Спаллетти.

Очень и очень неприятный момент произошел на 56 минуте матча, когда травму при попытке отбора получил Нобоа. Полузащитник повредил ногу и смог покинуть поле только на носилках. Игроки «Зенит» всей командой бросились к товарищу. Семак по-отечески похлопал Кристиана по плечу и того увезли в раздевалку. На поле эквадорца сменил Матиас Краневиттер. Насколько бы ни выбыл Нобоа, это очень серьезная потеря для нынешнего «Зенита» – он игрок, от которого строилась игра.

К тому моменту «Зенит» уже безраздельно владел инициативой: без проблем в защите и с кучей нереализованных моментов у чужих ворот. Окончательно снял все вопросы о победителе Артем Дзюба, забивший третий гол с передачи Дриусси. Аргентинский же форвард провел однозначно свой лучший матч в составе петербургского клуба. Гол его соотечественника, Леандро Паредеса, со штрафного стал красивым завершением еще одного яркого матча в исполнении нового «Зенита».

После финального свистка вся команда одновременно – никому никого не пришлось подзывать специально, как это иногда бывало в прошлом сезоне – подошла к фанатскому виражу и поблагодарила болельщиков за поддержку. Главный итог матча – «Зенит» единственный клуб, который после четвертого тура чемпионата РПЛ продолжает идти со стопроцентным результатом. Следующий соперник – норвежский «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы. Игра в Петербурге уже в четверг, 23 августа, а дальше график еще труднее.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»