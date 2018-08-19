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Спорт
19.08.2018 21:57
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«Зенит» не остановился после Минска. Теперь смят «Урал»

«Зенит» пропустил первым, но не заметил этого, и выдал очередной красивый матч с градом голов. Впечатление от победы смазала травма Кристиана Нобоа. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о четвертой победе петербуржцев подряд в Российской премьер-лиге.

«Зенит» не остановился после Минска. Теперь смят «Урал»

Весь антураж вокруг матча «Зенит» – «Урал» был выстроен маркетинговым отделом петербургского клуба вокруг эпичных 8:1, произошедших двумя днями ранее. В лавках с атрибутикой продавались, специально выпущенные по этому случаю футболки с победным счетом матча с минским «Динамо», хештэгом #ЗенитЭтоЗначитНеСдаваться на спине, фотографией Дзюбы и датой легендарного матча на груди. Новый мерч пользовался большим успехом. Также была оборудована новая фотозона с гигантским изображением победного счета, где каждый мог встать вместо единицы и сделать снимок на память. На одном из баннеров на фанатском вираже написали: «Парни respect».

«Болельщики, давайте поздравим нашу команду, с яркой победой над минским «Динамо»!», – сказал диктор арены «Санкт-Петербург» за несколько секунд до стартового свистка.

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак несмотря на трудный и долгий предыдущий матч поменял в стартовом составе всего трех игроков: Александра Анюкова заменил Игорь Смольников, Далера Кузяева – Роберт Мак, а Эрнани – Себастьян Дриусси.

Сергей Михайличенко /"Фонтанка.ру"

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Громче всех на представлении состава болельщики приветствовали новую суперзвезду российского футбола Артема Дзюбу. Досталось любви и главному творцу последних успехов «Зенита» – Сергею Семаку.

Некоторые эксперты высказывали перед матчем мысль, что эйфория и эмоциональное опустошение после игры с минчанами могут плохо сказаться на сине-бело-голубых. Тем более, что в прошлом сезоне «Зенит» оба матча с «Уралом» получились очень непростыми: ничья 1:1 на выезде и победа с минимальным отрывом 2:1 дома.

«Зенит» начал неплохо. Дзюба дважды мог отличиться уже к третьей минуте, но ему никак не удавалось зацепиться за мяч после подач партнеров в штрафную. И вдруг первая же атака «Урала» закончилась пропущенным голом. Вся защита петербуржцев растерялась, когда соперник сумел так легко войти в их штрафную зону: Юрий Бавин успел без помехи принять мяч, обработать и ударить прямо в цель, пока вокруг него падали зенитовцы. Тут же чуть было не пропустили второй. Андрей Лунев выдал пас прямо на екатеринбургского нападающего Владимира Ильина и тот лишь чудом не попал в створ.

Исправиться «Зениту» удалось также быстро, буквально в течение пяти минут. Сначала после штрафного головой забил Себастьян Дриусси. Следом после впечатляющего прыжка мяч в ворота отправил Александр Ерохин, но снаряд, видимо, на всякий случай чуть подправил Дриусси и второй гол также записали на аргентинца. Уральцы не отчаивались и также несколько раз опасно пробили по воротам, но неточно.

«Зенит» не остановился после Минска. Теперь смят «Урал»

Под конец второго тайма болельщики нараспев стали скандировать имя Сергея Семака. Знатоки говорят, что в последний раз такой чести удостаивался Лучано Спаллетти.

Очень и очень неприятный момент произошел на 56 минуте матча, когда травму при попытке отбора получил Нобоа. Полузащитник повредил ногу и смог покинуть поле только на носилках. Игроки «Зенит» всей командой бросились к товарищу. Семак по-отечески похлопал Кристиана по плечу и того увезли в раздевалку. На поле эквадорца сменил Матиас Краневиттер. Насколько бы ни выбыл Нобоа, это очень серьезная потеря для нынешнего «Зенита» – он игрок, от которого строилась игра.

Сергей Михайличенко /"Фонтанка.ру"

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К тому моменту «Зенит» уже безраздельно владел инициативой: без проблем в защите и с кучей нереализованных моментов у чужих ворот. Окончательно снял все вопросы о победителе Артем Дзюба, забивший третий гол с передачи Дриусси. Аргентинский же форвард провел однозначно свой лучший матч в составе петербургского клуба. Гол его соотечественника, Леандро Паредеса, со штрафного стал красивым завершением еще одного яркого матча в исполнении нового «Зенита».

После финального свистка вся команда одновременно – никому никого не пришлось подзывать специально, как это иногда бывало в прошлом сезоне – подошла к фанатскому виражу и поблагодарила болельщиков за поддержку. Главный итог матча – «Зенит» единственный клуб, который после четвертого тура чемпионата РПЛ продолжает идти со стопроцентным результатом. Следующий соперник – норвежский «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы. Игра в Петербурге уже в четверг, 23 августа, а дальше график еще труднее.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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