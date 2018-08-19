«Зенит» обыграл «Урал», забив четыре гола. И это четвертая победа подряд в чемпионате

Победой для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Урала» (Екатеринбург) 19 августа в Петербурге. Сине-бело-голубые первыми пропустили, но выиграли со счетом 4:1.

Голы у «Зенита» забили Себастьян Дриусси (12, 16), Артем Дзюба (78) и Леандро Паредес (89). Автором единственного мяча у гостей стал Юрий Бавин на шестой минуте встречи.

«Зенит» одержал четвертую победу в четырех стартовых матчах чемпионата РПЛ и с 12-ю очками продолжает лидировать в турнирной таблице.

Отметим, по ходу матча травму получил полузащитник Кристиан Нобоа — ему пришлось покинуть поле на носилках.