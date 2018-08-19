Матч «Зенит» - «Урал» посетили больше 45 тысяч зрителей

Стала известна посещаемость матча 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенита» против «Урала», который проходит 19 августа на арене «Санкт-Петербург». Как сообщил диктор стадиона во время игры по громкой связи, на матч пришли 45 545 зрителей.

«Зенит» пока выигрывает со счетом 2:1. В ходе матча травму получил полузащитник петербургского клуба Кристиан Нобоа, его пришлось заменить на Матиаса Краневиттера.

В прошлом году средняя домашняя посещаемость «Зенита» составила 44 тысячи зрителей – это был лучший результат в России и один из лучших в Европе.