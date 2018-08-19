Полузащитник «Зенита» Нобоа получил травму в матче с «Уралом» и покинул поле на носилках

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа получил травму во время матча 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Урала» 19 августа в Петербурге.

На 56-й минуте встречи игрок неудачно пошел в отбор и ударился ногой об газон. Поле он покидал на носилках. Главному тренеру Сергею Семаку пришлось делать внеплановую замену: вместо Нобоа вышел Матиас Краневиттер.

Счет на текущий момент по-прежнему 2:1 в пользу «Зенита». Напомним, сине-бело-голубые первыми пропустили, но затем сумели отыграться и выйти вперед благодаря двум голами Себастьяна Дриусси.