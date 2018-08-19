«Зенит» обыгрывает «Урал» после первого тайма. Дриусси сделал дубль

Результативно завершился первый тайм матча 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – «Урал», который проходит 19 августа на арене «Санкт-Петербург». Со счетом 2:1 выигрывает пока петербургский клуб.

Первыми счет открыли игроки «Урала». Уже на шестой минуте забил Юрий Бавин. На 12-й минуте нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси сравнял, а на 16-й – вывел свою команду вперед.

Напомним, после трех туров «Зенит» шел на первом месте с тремя победами. У «Урала» были два поражения и одна ничья.