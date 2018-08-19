Петербургская филармония решила отблагодарить артиста из метро. Усатого жонглёра нашли пользователи соцсети

Объявление о розыске «волшебника-жонглёра», выступающего в подземке, разместила в социальной сети петербургская филармония. Работники учреждения решили отблагодарить артиста за бесплатные шоу в метро и подарить ему билеты на концерт классической музыки.

Среди примет молодого человека указали гусарские усы и чёрный цилиндр. Выступает он с прозрачными шарами, сопровождает образ музыка из переносного динамика.

«Он маг вечерних поездов: появляется в вагоне и показывает не передать какое трогательное и красивое представление под музыку Яна Тьерсена из «Амели». Вы бы видели, как преображаются уставшие и угрюмые пассажиры поздних и дальних направлений. Они сами удивлены, что могут улыбаться и заворожённо наблюдать, как прозрачные шары покорно катаются по телу жонглёра», — рассказали в филармонии.

Пользователи опознали жонглёра и поделились ссылкой на его страницу «Вконтакте». Разыскиваемым оказался Павел Горский. Теперь с ним свяжутся работники филармонии и передадут несколько билетов.