Россияне задолжали банкам более 2 трлн рублей. Закредитованность населения растет

За первые шесть месяцев 2018 года долги россиян перед банками превысили 2 трлн рублей. К судебным приставам поступили 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц, что почти на миллион больше аналогичного периода прошлого года. Об этом 19 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

По данным Федеральной службы судебных приставов, долги перед кредитными организациями составляют уже четверть от всей массы задолженности, взыскиваемой с физических и юридических лиц.

Кроме того, из-за долгов временно запретили покидать страну 2,5 млн человек. Общая сумма невыплаченных средств составила 1,4 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность невыездных россиян выросла почти в полтора раза, а количество лиц, которым временно запретили покидать Россию, — на один миллион человек.

«Рост количества выносимых судебными приставами-исполнителями постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ связан с ростом поступления на принудительное исполнение судебных актов», — пояснили в ведомстве.