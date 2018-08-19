В Мекке собрались на хадж более 2 млн мусульман. Их доставили туда 21 тысяча автобусов и 14 тысяч самолетов

Больше 2 млн мусульман со всего мира съехались со всего мира в Мекку для ежегодного хаджа (паломничества). Об этом 19 августа сообщает Al Jazeera.

Мусульмане собираются в долине Мина в окрестностях Мекки. Они съезжаются со всего мира на всех видах транспорта. Так, по информации издания, паломники воспользовались 21 тыс. автобусов и 14 тыс. самолетов.

Отметим, в Мекке сейчас +40 градусов, однако паломников это остановить не может. Все мусульмане должны совершить хадж хотя бы раз в жизни. Во время хаджа им нельзя стричься, пользоваться парфюмом и заниматься сексом. В конце паломничества мужчины бреются наголо.

Главный день хаджа — Курбан-байрам, фестиваль жертвоприношения. Он начнется 21 августа и будет продолжаться в течение четырех дней. Во время праздника в жертву приносят овцу, козу или корову.